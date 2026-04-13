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Gli 80anni del Msi, il convegno

  • Aprile 13, 2026
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Gli 80anni del Msi, il convegno

In occasione dell’80mo anniversario dalla nascita del Movimento Sociale italiano la Fondazione Tatarella promuove a Bari il convegno “80 di Fiamma. Dal Movimento sociale italiano a Fratelli d’Italia”, in programma venerdì 17 aprile alle ore 18 presso l’Hotel Excelsior. L’evento, promosso in collaborazione con la Fondazione Alleanza Nazionale, intende “ripercorrere il percorso e l’evoluzione della destra italiana: dalla fondazione del Msi, alla svolta di Fiuggi con la nascita di An, fino alla destra contemporanea guidata da Giorgia Meloni – si legge in una nota -. A distanza di ottant’anni, quel simbolo continua ad essere presente sulle schede elettorali. Ripercorrere questa storia, senza nostalgia, ma con rispetto e consapevolezza, significa confrontarsi con la complessità di stagioni difficili e offrire strumenti di riflessione utili per il presente e per il futuro”. Il convegno sarà introdotto da Fabrizio Tatarella, vicepresidente della Fondazione Tatarella e Antonio Giordano, deputato di Fratelli d’Italia, vicepresidente della Fondazione Alleanza Nazionale e segretario generale ECR. Interverranno Sergio Rastrelli, senatore di Fratelli d’Italia e figlio di Antonio Rastrelli, storica figura del Msi in Campania, Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce e già ministro del Msi/An nel primo governo Berlusconi, Isabella Rauti, sottosegretario di Stato alla difesa, senatrice di Fratelli d’Italia e presidente del “Centro Studi Pino Rauti”, figlia dello storico segretario del Msi, il parlamentare europeo Nicola Procaccini, co-presidente Gruppo Conservatori (ECR) al Parlamento europeo e Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell’Italia, storico esponente del Msi e Alleanza Nazionale, e attuale senatore di Fratelli d’Italia.

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