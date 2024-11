Olevano sul Tusciano, incidente: muore pensionato

Si chiama Giovanni Bruno, 75 anni, la vittima del tragico incidente stradale verificatosi questa mattina ad Olevano Sul Tusciano.

Lo scontro frontale è avvenuto alla frazione Salitto e secondo una prima ricostruzione l’auto, una 500 rossa, si è scontrata frontalmente con una vettura che supera sopraggiungeva dal lato opposto. L’autista, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo.

Per Bruno, già Dipendente Sita, non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.

Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto .