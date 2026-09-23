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Salernitana, Achik e Djamanca. Cosmi ci pensa

  • Settembre 23, 2026
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Salernitana, Achik e Djamanca. Cosmi ci pensa

di Marco De Martino

SALERNO -Achik e Djamanca (nelle foto di Gambardella) possono coesistere? È questa una delle suggestioni di mister Serse Cosmi. La Salernitana, dopo il passaggio al 4-4-2, ha scoperto nuove alternative tattiche che fino a qualche settimana fa sembravano solo delle ipotesi azzardate. Con la difesa a tre, infatti, a centrocampo i granata avevano la necessità di schierare due esterni capaci di garantire una spinta discreta, ma soprattutto un’adeguata copertura della retroguardia. Ora, con una linea a quattro e la presenza di due terzini più bloccati a supporto dei due difensori centrali, Cosmi ha potuto garantire una certa continuità sia ad Ismail Achik sia a Varela Djamanca. Finora, però, l’uno ha sempre escluso l’altro. Da quando è approdato a Salerno, proprio nell’ultimissimo minuto di mercato, l’ex Arezzo è sempre partito dalla panchina ed ha sempre sostituito il marocchino. Ora, però, con il raggiungimento di un maggiore equilibrio di squadra, la tentazione di schierarli contemporaneamente è sempre più forte. Achik e Djamanca, infatti, sono senza dubbio gli uomini di maggiore estro e fantasia che Cosmi ha in organico e, in un contesto molto agonistico e poco tecnico come quello del girone C della Serie C, i due estrosi esterni potrebbero rappresentare la chiave di volta per il gioco offensivo della Salernitana. «I nostri esterni – ha affermato a tal proposito Cosmi in sala stampa al termine del match con il Giugliano – devono sapere che nel 4-4-2 tornare dietro a difendere non è un sacrificio, ma una necessità. Se poi salgono e fanno anche gol, allora va bene». Dichiarazioni che lasciano trasparire la volontà, da parte del trainer granata, di arrivare a schierare assieme Achik e Djamanca, ma solo dopo che entrambi abbiano raggiunto una maturità tale da riuscire a garantire equilibrio al centrocampo della Salernitana.
Una possibile soluzione intermedia potrebbe essere rappresentata dal passaggio al 4-3-3 o al 4-2-3-1, ma questo presupporrebbe l’impiego di un solo attaccante tra La Gumina, D’Ursi e Lescano e la conseguente esclusione degli altri due. Meglio, allora, attendere che Achik e Djamanca maturino per continuare a puntare sul caro, vecchio, inossidabile 4-4-2.

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