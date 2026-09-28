Loffredo; b&b serve una stretta severa

di Erika Noschese

Chiusa la parentesi San Matteo, la città di Salerno si avvia alla nuova edizione di Luci d’Artista. La manifestazione quest’anno promette importanti novità con nuove luminarie sul Corso Vittorio Emanuele e a Piazza Flavio Gioia, nuove favole nella Villa Comunale e nuovi alberi e nuove luci in Piazza della Libertà, oltre a videomapping in varie zone della città. Ad anticiparlo Dario Loffredo, assessore all’Urbanistica del Comune di Salerno. L’assessore conferma poi che i lavori per la riqualificazione dello stadio Arechi e la realizzazione del nuovo campo Volpe «procedono in modo spedito».

In Consiglio comunale la discussione per il nuovo PUC. Cosa cambierà con il nuovo provvedimento?

«Abbiamo approvato il documento programmatico, sul quale poi dobbiamo assolutamente lavorare. Dobbiamo contenere il consumo di nuovo suolo, privilegiando il riuso, la rigenerazione urbana e la rifunzionalizzazione delle aree già urbanizzate. Dobbiamo verificare l’attuabilità e la sostenibilità delle previsioni edificatorie non attuate, cioè dei PUA non realizzati, e capire come dare una nuova indicazione ai nuovi comparti edificatori e ai nuovi PUA.

Dobbiamo realizzare un piano dei servizi per ambiti omogenei, a scala di quartiere, al fine di ridurre le diseguaglianze territoriali tra centro e periferia e assicurare adeguate condizioni di accessibilità ai servizi essenziali e una migliore qualità della vita.

È importante poi favorire e, al tempo stesso, limitare l’accesso dei B&B nei quartieri, perché ce ne sono alcuni in cui la presenza eccessiva di strutture ricettive ha creato una sorta di desertificazione. Soprattutto, non ha dato la possibilità a tante persone di affittare i propri appartamenti. Su questo dobbiamo assolutamente mettere un freno. Dobbiamo rafforzare la vocazione turistica della città, con particolare riguardo alla riqualificazione del fronte mare e della fascia litoranea orientale. Infatti, faremo un distretto nella zona est per favorire la nascita di vari alberghi di carattere nazionale e internazionale. Ormai sto costruendo quella che è la città turistica. Dobbiamo permettere la nascita di altre tipologie di abitazioni, come l’housing sociale, gli studentati e l’ERP, che è assolutamente fondamentale. Insomma, stiamo lavorando per far sì che la città possa crescere sempre di più».

Si parla di meno cemento, ma occorre sicuramente un piano verde adeguato…

«Sicuramente dovremo andare incontro a una riduzione del cemento e della cementificazione. Dobbiamo essere assolutamente in equilibrio e dare la possibilità, come abbiamo detto prima, di costruire una città a misura d’uomo, equilibrata, una città turistica. Credo che Salerno sia comunque piena di aree verdi e parchi, quindi dobbiamo crescere sempre di più e, soprattutto, andare avanti costruendo, come abbiamo detto prima, housing sociale, ERP e appartamenti. Dall’altra parte, dobbiamo favorire ulteriormente la nascita di alberghi per sostenere il turismo».

Salerno si appresta a vivere la nuova edizione di Luci d’Artista. Quali le novità di quest’anno?

«Quest’anno ci sarà sicuramente una nuova iniziativa di Luci d’Artista. Ci saranno nuove luminarie sul Corso Vittorio Emanuele e a Piazza Flavio Gioia, un bellissimo albero di Natale a Piazza Portanova, nuove favole nella Villa Comunale e ci saranno anche nuovi alberi e nuove luci in Piazza della Libertà, oltre a videomapping in varie zone della città. Ci saranno sicuramente tanti turisti che verranno a Salerno e, per la terza settimana di novembre, sicuramente le Luci d’Artista saranno un bel vedere e attireranno tanti visitatori. Quindi quest’anno sarà veramente un’iniziativa di grandissima qualità».

Inaugurato il nuovo Centro agroalimentare. Si attende il nuovo Polo fieristico…

«Abbiamo inaugurato una settimana fa il Centro agroalimentare, grazie a un investimento di 11 milioni di euro. Abbiamo migliorato la sicurezza, la digitalizzazione e l’informatizzazione, compresa la sicurezza degli accessi attraverso la lettura delle targhe di tutti i clienti e gli avventori. Abbiamo inoltre rifatto gli uffici, migliorando la qualità del lavoro sia del mercato ortofrutticolo sia del mercato ittico. Ora il prossimo step sarà quello di lavorare, grazie anche a un accordo che abbiamo già fatto con l’ASI, alla realizzazione di un nuovo Polo fieristico. Sicuramente nei prossimi mesi ci riusciremo, perché riteniamo che un Polo fieristico possa rappresentare un volano assolutamente importante per tutta la città».

Arechi e Volpe, quali novità?

«I lavori dell’Arechi e del Volpe vanno avanti, anche se non procedono in modo spedito. Diciamo che tutti questi lavori si devono a una sola persona: al presidente della Regione Campania per tanti anni e oggi sindaco, Vincenzo De Luca. È stato lui, voglio dire, a favorire questo investimento e oggi, nei prossimi anni, stiamo già lavorando affinché l’Arechi e il Volpe possano finalmente avere i risultati sperati. Saranno un volano importante per tutta la nostra città».

Corso da Re, a che punto sono gli interventi?

«Il Corso da Re è quasi ultimato. Abbiamo l’ultima traversa da concludere, quella di via Conforti. Già l’avevamo detto dall’inizio: gli ultimi lavori, quelli di via Conforti, finiranno entro il 30 ottobre. Noi contiamo di concluderli anche qualche settimana prima e ci auguriamo di terminarli entro il 20 o il 25 ottobre. Devo dire che oggi sia la direttrice principale sia tutte le traverse, con queste nuove basole, hanno dato una nuova linfa e una nuova ampiezza a tutto il corso. Soprattutto, le persone con disabilità e anche quelle che indossano i tacchi possono camminare assolutamente meglio. Quindi manca davvero poco alla conclusione di questo Corso da Re, che sarà per i prossimi 15-20 anni un volano importante per tutta la città. Ora, oltre al Corso da Re, stiamo lavorando e contiamo entro novembre, se posso permettermi di dirlo, di iniziare anche la conclusione di Piazza Cavour, di fronte alla Provincia, e di tutta l’area di Piazza Cavour, dove faremo anche lì una nuova riqualificazione che sarà assolutamente fondamentale».