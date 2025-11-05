Gasparri-Bicchielli scrivono a Antimafia su candidato Scarpitti

“Tra i candidati alle prossime regionali in Campania, nella lista ‘Noi di Centro’ che sostiene Roberto Fico, c’è il sig. Mauro Scarpitti. Candidato nella circoscrizione di Napoli, questo signore si presenta nei materiali di propaganda elettorale come ‘detto CAF’ e viene ritratto con immagini che lo vedono accanto al consigliere municipale Sabino De Micco. Secondo ricostruzioni di stampa, De Micco è stato arrestato il 6 maggio 2024 nell’ambito di un’indagine per voto di scambio politico-mafioso connessa alle amministrative di Cercola del 2023, ed è stato successivamente scarcerato. Ferma restando la presunzione di innocenza, allo stato De Micco risulta a processo. Riteniamo che l’uso dell’alias ‘CAF’ e l’associazione visiva con un soggetto attualmente imputato per fatti che potrebbero incidere sulla libertà del voto pongano un tema di opportunità istituzionale e di tutela della regolarità del procedimento elettorale. Per questo abbiamo inviato una lettera alla Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie, on. Chiara Colosimo, chiedendo di attivare un approfondimento conoscitivo sulla candidatura del sig. Scarpitti e sulle reti di sostegno territoriale. Abbiamo inoltre chiesto che sia richiesta un’informativa alla Prefettura di Napoli su eventuali profili rilevanti ai fini della prevenzione di condizionamenti del voto e che siano valutate, laddove emergano elementi, segnalazioni ai competenti organi”. Lo dichiarano il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, e Pino Bicchielli, vice segretario regionale di Forza Italia in Campania.