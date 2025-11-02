Novembre mese del Black Friday, ecco quando cade nel 2025 - Le Cronache
Novembre mese del Black Friday, ecco quando cade nel 2025

(Adnkronos) – Novembre mese del Black Friday, il giorno dei super sconti che anche nel 2025 cadrà subito dopo Thanksgiving, la festa del Ringraziamento che in Usa si celebra il quarto giovedì del mese. Ma, come ormai consuetudine da qualche anno, l'arrivo del 'venerdì nero' dello shopping sarà preceduto da una serie di giornate dedicate agli acquisti al ribasso, tanto che ormai novembre viene non a caso soprannominato 'Black november'.  Dall'elettronica all'abbigliamento, dai cosmetici ai biglietti aerei passando per giocattoli e libri, ecco quindi che anche l'Italia si prepara a una valanga di offerte con sconti che spesso arrivano a toccare anche l'80% in quella che – nata come una tradizione prettamente americana – è diventata man mano una consuetudine diffusa in tutto il mondo grazie soprattutto all'e-commerce e studiata anche per agevolare gli acquisti in vista del Natale. Ma quando cade nel 2025? La data da segnare sul calendario è quella di venerdì 28 novembre, quando le offerte segneranno il loro culmine. Come detto, però, anche se in teoria si tratta di una sola giornata, per tutto il mese saranno presenti sconti e offerte vantaggiose su tantissimi prodotti. E non è certo finita qui: solo pochi giorni più tardi, il 1° dicembre 2025, ecco arrivare il Cyber Monday con promozioni interamente dedicate all'elettronica.  
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

