Notte Bianca Week-End: si inizia stamane con la consegna del premio

Prima la cerimonia istituzionale di consegna del Premio Notte Bianca Week-End Salerno 2026, nella Sala A. Strianese della Camera di Commercio in Via Roma con inizio alle ore 10,30, poi le strade, le piazze e i quartieri della città che si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto. Salerno è pronta a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. In queste due giornate, la città si trasforma nella capitale della musica, dell’intrattenimento, della cultura e dell’aggregazione con la XIV edizione della Notte Bianca Week-End Salerno, manifestazione organizzata dalla FeNAILP Provinciale di Salerno in collaborazione con il Comune di Salerno e la Camera di Commercio, diventata negli anni uno degli eventi più importanti del panorama regionale. Per due giornate consecutive il centro cittadino sarà attraversato da spettacoli musicali, artisti di strada, performance, animazione, iniziative culturali e momenti dedicati alla promozione del territorio, coinvolgendo migliaia di cittadini, visitatori e turisti provenienti da tutta la Campania e dalle regioni limitrofe. L’edizione 2026 assume inoltre un significato ancora più importante perché rappresenta anche un’occasione di promozione internazionale della città. L’Università degli Studi di Salerno ha infatti scelto proprio il palcoscenico della Notte Bianca Week-End Salerno per presentare ufficialmente gli EUSA Games 2026, i Campionati Europei Universitari che prenderanno il via nei prossimi giorni e che porteranno nel territorio salernitano migliaia di studenti-atleti provenienti da oltre trenta Paesi europei. Prima dell’inizio degli spettacoli in programma domenica sera, gli organizzatori degli EUSA Games illustreranno al pubblico il grande evento sportivo internazionale, alla presenza del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, a testimonianza della sinergia tra il mondo universitario, le istituzioni e le realtà economiche del territorio. Per la FeNAILP Provinciale, la Notte Bianca rappresenta molto più di una manifestazione di spettacolo. È un grande progetto di valorizzazione del commercio, dell’artigianato, del turismo e della vivibilità urbana. “Ogni anno – dichiara il Presidente Provinciale della FeNAILP Salerno, Sabato Pecoraro – la Notte Bianca dimostra quanto una città viva, sicura e ricca di iniziative possa diventare un motore di sviluppo economico. Le nostre imprese, i commercianti, gli artigiani e gli operatori turistici sono i veri protagonisti di questa straordinaria festa collettiva. Salerno offre un’immagine moderna, dinamica e accogliente che rappresenta un patrimonio da valorizzare durante tutto l’anno.” Per il Segretario Nazionale della FeNAILP, Mario Arciuolo, la manifestazione è ormai un modello organizzativo riconosciuto. “La Notte Bianca Week-End Salerno è cresciuta anno dopo anno fino a diventare un appuntamento di riferimento per tutto il Mezzogiorno. È la dimostrazione concreta che quando associazioni di categoria, istituzioni, imprese e territorio lavorano insieme si possono realizzare iniziative capaci di produrre economia, occupazione e promozione turistica. Siamo orgogliosi che un evento nato quattordici anni fa continui a rappresentare una vetrina così importante per Salerno.” Grande soddisfazione viene espressa anche dal Presidente della FeNAILP Salerno Città, Gregorio Saetta. “La Notte Bianca coinvolge ogni angolo della città, creando un clima di entusiasmo che favorisce il commercio di prossimità e valorizza il lavoro delle imprese locali. Le attività commerciali diventano protagoniste insieme ai cittadini, dimostrando quanto sia importante investire nella vitalità dei centri urbani.” Sottolinea il ruolo delle imprese artigiane anche il Presidente della FeNAILP Artigianato, Sergio Casola. “Ogni manifestazione di qualità rappresenta un’opportunità concreta anche per il comparto artigiano. La presenza di migliaia di visitatori consente alle nostre imprese di far conoscere produzioni, creatività e tradizioni che costituiscono una delle eccellenze del Made in Italy. Eventi come questo generano economia diffusa e rafforzano il legame tra territorio e identità produttiva.” Particolarmente significativo anche il commento del Presidente Nazionale della FeNAILP Turismo, Marco Sansiviero, che evidenzia l’importanza dell’evento dal punto di vista turistico. “La Notte Bianca Week-End Salerno rappresenta un esempio virtuoso di turismo esperienziale. Non si tratta soltanto di assistere a spettacoli, ma di vivere la città, scoprirne le bellezze, frequentarne le attività commerciali, gustarne l’enogastronomia e respirarne l’atmosfera. La scelta dell’Università di presentare gli EUSA Games nell’ambito della manifestazione conferma la credibilità e il prestigio raggiunti dall’evento anche in ambito internazionale.” L’appuntamento culminerà domenica sera con il gran finale in Piazza Portanova, dove migliaia di persone assisteranno al concerto di LDA e AKA 7even, chiudendo due giornate all’insegna della musica, dell’inclusione, della partecipazione e della promozione del territorio. La XIV edizione della Notte Bianca Week-End Salerno conferma così la propria capacità di coniugare spettacolo, cultura, economia e turismo, trasformando ancora una volta Salerno in una grande festa a cielo aperto e in un laboratorio di collaborazione tra istituzioni, università, imprese e associazioni, con l’obiettivo comune di valorizzare una città sempre più protagonista nel panorama nazionale. Il Direttore ArtisticoUn particolare ringraziamento viene formulato al Presidente della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete, all’intera Giunta Camerale, all’Amministrazione Comunale un particolare ringraziamento al Direttore degli Affari Generali la Dottoressa Grazia Quagliata, ai vari Assessorati e a tutti gli Enti che hanno patrocinato l’iniziativa, alla Croce Bianca a tutti i ragazzi della Security, alle Forze dell’Ordine alla Croce Bianca.