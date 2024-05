“Notizie non corrispondenti alla realtà dei fatti”: la Salernitana attacca

In serata la Salernitana tramite comunicato ufficiale ha chiarito il caso ritiro. “In merito alle notizie apparse su quotidiani e organi d’informazione, più precisamente sul quotidiano Il Mattino a firma di Eugenio Marotta, sul sito web SoloSalerno.it a firma di Alfonso Maria Avagliano , la Società invita i signori giornalisti, prima di pubblicare o diffondere notizie non corrispondenti alla realtà dei fatti, di verificarne la veridicità. Sul sito ufficiale dell’U.S. Salernitana 1919 lo scorso Lunedì 16 giugno è stato pubblicato, così come comunicatoci da Media Sport Event, società organizzatrice del ritiro granata, la sede del ritiro di Pizzoferrato. Al fine di sgombrare il campo da ulteriori equivoci la Società comunica che avendo stipulato un contratto con la medesima società organizzatrice dei ritiri di diverse Società professionistiche, si demanda in toto l’organizzazione del ritiro pre-campionato con relative gare amichevoli. In forza di tali diritti ceduti l’U.S. Salernitana 1919 non ha la possibilità di decidere per proprio conto la location del ritiro ma ha altresì la facoltà di verificarne l’idoneità strutturale senza vincoli temporali ma comunque non oltre i cinque giorni successivi la comunicazione ufficiale. Pertanto, preso atto della documentazione fotografica inoltrataci la Società ha inviato sul posto propri tesserati al fine di verificare la struttura. Constatati i lunghi tempi tecnici di rifacimento del manto erboso, e preso atto di due ulteriori amichevoli in via di definizione (il 4 Agosto contro il Parma e il 7 Agosto contro la Virtus Lanciano) d’accordo con Media Sport Event si è proceduti con la variazione della sede del ritiro. Si evidenzia che da tali decisioni emerge tutt’altro che approssimazione da parte del club quanto piuttosto la volontà di curare i dettagli nel migliore dei modi per la preparazione della nuova stagione.