Nocera Sup. Rosario Danisi: In campo per la mia città”

di Mario Rinaldi

Nella momentanea (e forse definitiva) corsa a tre per la conquista della poltrona di sindaco del Comune di Nocera Superiore (le liste dell’avvocato Enrico Bisogno sono state escluse tanto da valutare un ricorso al Tar), Rosario Danisi, impiegato alla Stazione marittima di Salerno, è forte di tre liste, “Direzione per il bene comune”, “Progressisti” e “Nocera Superiore per i giovani”. Ha vinto il confronto con Bartolo Pagano che voleva scendere in campo sotto l’egida della formazione politica a lui cara, il Partito Democratico. Ma qualcosa non ha funzionato con Danisi, già vicino a Campania Libera, che è riuscito a far ricredere i vertici provinciali Dem e a battere la concorrenza di Pagano. Rosario Danisi scende in campo per offrire cosa a Nocera Superiore? “Il mio obiettivo è quello di portare una ventata nuova, di freschezza, ma non di quelle solite di cui si sente parlare. Sono stato spinto da uomini e donne con una età media di 40 anni che mi hanno chiesto di scendere in campo per la necessità di dare una speranza ai giovani che sono lontani dalla politica e che avrebbero il desidero di affacciarsi con rinnovata fiducia”. Lei è consigliere uscente di opposizione. E’ anche consigliere provinciale di Campania Libera. Può descriverci in sintesi, il suo operato? “Al Comune ho fatto un’opposizione dura, ma anche costruttiva collaborando con la maggioranza di governo laddove c’era una unità di intenti. Con la mia presenza in Provincia di Salerno ho assunto l’impegno per far sì che Villa Di Ruggiero potesse diventare un centro di interesse turistico. Con la Provincia è stato firmato un decreto per trasformare questa Villa in Parco Archeologico Museale dell’agro. Per questo obiettivo siamo in una fase avanzata con tutti i lavori di verifica e rendere attuabile questo progetto. La nostra Villa può diventare una Mostra archeologica dell’Agro in grado di ospitare tutti i reperti archeologici che sono già catalogati e presenti nei depositi della Provincia di Salerno pronti per diventare fruibili agli spettatori. Nel raggio di un chilometro abbiamo la Necropoli di Pizzone, il Parco archeologico che ospitava le terme, il Battistero Paleocristiano, l’Anfiteatro e la Domus del Decumano. Come consigliere provinciale e comunale mi sto battendo e continuerò a battermi per realizzare una mobilità sostenibile e una messa in rete di tutti questi siti di interessi per far diventare Nocera Superiore un luogo di grande attrazione turistica sfruttando le ricchezze oggi presenti sul nostro territorio”. Quali sono i punti più importanti del suo programma elettorale? “Nessun libro dei sogni. Puntiamo alla realizzazione di alcuni punti programmatici concreti. Tra questi: la premialità della raccolta differenziata con annessa realizzazione di un’isola ecologica in città; realizzazione del Palazzetto dello Sport e valorizzazione delle strutture già esistenti quali lo stadio comunale, la biblioteca e l’adeguamento di tutte le palestre degli istituti scolastici per far sì che le associazioni sportive possano usufruire gratuitamente di questi spazi. Viabilità con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali e valorizzazione delle nostre aree pedemontane, in particolare dei percorsi di trekking per renderli più sicuri. La nostra città deve essere a misura di bambini, di ragazzi, ma anche di anziani con l’individuazione di spazi di aggregazione per tutte le categorie. In più, intendiamo incrementare il controllo e la pulizia della Villa Comunale e dei parchi comunali con realizzazione di spazi dedicati al tempo libero, ad esempio campi da basket e altro. Una cosa fondamentale sarà la realizzazione di un’app dove i cittadini potranno segnalare in tempo reale tutte le problematiche o i disagi che incontrano in città. Un modo diretto e rapido per dialogare con l’amministrazione comunale”. Che campagna elettorale si attende in questa corsa a quattro? “Spero sia una campagna elettorale corretta, che si basi sui contenuti. Possono esserci anche delle divergenze sulle idee che ognuno di noi ha della città, ma l’importante è che ci sia il rispetto per tutti, evitando attacchi personali”. Se dovesse essere eletto sindaco qual è il suo impegno? “Sarò sicuro il sindaco di tutti, anche di quella parte di città che per fattori politici e culturali non mi voterà”. Idee semplici, chiare e precise per Rosario Danisi, che punta dritto a diventare il nuovo sindaco di Nocera Superiore per il rilancio del territorio.