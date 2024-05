Nocera Sup. Cuofano si difende, nessun zampino da parte mia

Sulla questione di Nocera Inferiore interviene con una lettera a Le Cronache Pasquale Cuofano. In merito alla ricostruzione elaborata dal suo articolista dei fatti accaduti a Nocera Superiore in occasione della presentazione delle liste collegate al candidato sindaco Enrico BISOGNO, nelle more di una decisione ancora non presa e cioè quella di ricorrere all’organo di giustizia amministrativa, ma che potrebbe dover seguire una via obbligata, mi preme precisare alcune vicende per ossequio alla verità degli accadimenti e per l’esatta cronologia delle fasi della procedura. Le certificazioni che risultano mancanti in realtà erano state preparate e presentate. Erano in una unica cartella, che stranamente, nella confusione e nella concitazione di sabato mattina al comune, non è stata attenzionata. Sono prive di fondamento le notizie dell’altro giorno su un eventuale mio zampino nelle ultime ore in quanto non ero nella segreteria organizzativa, ma presso la sede municipale. Respingo con sdegno ogni responsabilità sulla fantasiosa ricostruzione dei fatti accaduti. Ritengo giusta la decisione di appellarsi alla magistratura per la richiesta di riammissione delle liste. L’assenza dalla competizione elettorale di ben 96 nostri concittadini nelle sei liste del candidato sindaco Enrico BISOGNO, crea un vulnus democratico che peserà su chiunque risulterà il sindaco eletto.