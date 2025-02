Zinzi, Costa da ministro cosa ha fatto per Terra dei Fuochi?

“Stupiscono le dichiarazioni dell’onorevole Costa che sulla Terra dei Fuochi continua a diffondere informazioni imprecise. E’ bene ricordare che, a differenza di quanto asserisce, la Direzione generale per le bonifiche non è mai stata eliminata, ma semplicemente oggetto di riorganizzazione da parte del ministero dell’Ambiente. La struttura è pienamente attiva e opera in maniera concreta ed efficace, insieme al commissario Vadalà la cui nomina si è resa necessaria visto il coinvolgimento di diversi attori istituzionali nel processo. Piuttosto, viene da chiedersi quali siano i risultati ottenuti dalla Divisione Terra dei Fuochi che lo stesso Costa istituì quando era ministro, vista la recente condanna del nostro Paese da parte dell’Europa”. Lo dichiara il capogruppo della Lega in Commissione Ambiente alla Camera e coordinatore del partito in Campania Gianpiero Zinzi.