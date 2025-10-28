Niko Pandetta lascia il carcere, il video su Tik Tok: "Finalmente liberi" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Ricchetti, minuto di silenzio e lutto a braccio per i granata
E’ morto il generale Angioni, aveva 92 anni: guidò il contingente italiano in Libano nel 1982
Niko Pandetta lascia il carcere, il video su Tik Tok: “Finalmente liberi”
Inchiesta sul click day, 21 chiedono di patteggiare
Ultim'ora Nazionale

Niko Pandetta lascia il carcere, il video su Tik Tok: “Finalmente liberi”

  • Ottobre 28, 2025
  • 0
  • 85
  • 1 Min Read
Niko Pandetta lascia il carcere, il video su Tik Tok: “Finalmente liberi”

(Adnkronos) – Il trapper neomelodico Vincenzo Pandetta, in arte Niko, ha lasciato oggi il carcere di Cagliari in cui era rinchiuso dall'ottobre del 2022 dopo l'arresto, in esecuzione di ordine di carcerazione, per una condanna a 4 anni per spaccio ed evasione. Pandetta, nipote del boss mafioso Turi Cappello, andrà in una comunità in Calabria dove continuerà a scontare la condanna. Il trasferimento è avvenuto su decisione del Tribunale di sorveglianza di Cagliari. Poche ore fa su Tik Tok è stato postato il video della uscita dal carcere in cui il trapper dice: "Finalmente liberi". Con alcune persone ad accoglierlo tra grida e applausi.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025