Niente trasferta di Frosinone: stop prevendita per tifosi Salernitana

La Questura di Frosinone ha bloccato d’imperio la prevendita dei biglietti per la trasferta dei tifosi della Salernitana nel capoluogo ciociaro.

La «colpa» è dei 200 violenti – come riporta, nelle pagine sportive, il quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola – che domenica pomeriggio prima di Salernitana-Fiorentina, si sono scontrati in zona stadio Arechi con celerini e finanzieri, ferendone dieci.

C’è stato un fitto scambio di informazioni tra le questure, Salerno ha segnalato a Frosinone e il Viminale, che riceve la relazione, dovrebbe prendere provvedimenti entro oggi.

Il Frosinone ha dovuto adeguarsi: si era preparato innanzitutto a ricevere circa 150 supporter tra ultras e associati ai club granata, aveva già valutato di consentire l’acquisto dei tagliandi del settore ospiti (1030 in totale) dalla ore 15 di oggi solo in alcuni punti vendita dedicati di Salerno e non attraverso il circuito on line.

Ha dovuto stoppare, i preparativi e chiudere i rubinetti della prevendita al momento, in attesa della decisione ministeriale.