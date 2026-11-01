Neuromed, pioggia di contributi allla Lega

Nelle ultime settimane Futuro nazionale è calato nei sondaggi ma ha aumentato significativamente i contributi ricevuti. A settembre il partito di Roberto Vannacci ha ricevuto donazioni per circa 151mila euro, più di un quarto degli oltre 560mila euro raccolti da quando è nato a febbraio. Come si evince dall’elenco pubblicato sul sito, le erogazioni di settembre provengono per la gran parte da due donatori. Spicca quella di Dylan Pedico, ex FdI e giovane imprenditore cremasco: il 21 settembre ha versato 81.900 euro. Un mese più tardi, quando è stato completato l’organigramma di Futuro nazionale in Lombardia, Pedico è stato indicato come uno dei due vicari nell’esecutivo regionale. Altri 50mila euro sono arrivati da Fausto Mandarano, ingegnere, tra i papabili a candidarsi a sindaco a Lipari, secondo i media locali. Quella di Pedico diventa la donazione più sostanziosa ricevuta da Futuro nazionale, superando i 70mila euro versati a marzo da ‘Il mondo al contrario’, l’associazione creata da Vannacci prima di lasciare la Lega e fondare il partito, a cui per ora non sono ancora arrivati contributi economici da parte dei propri parlamentari. In una sorta di derby con il suo ex vicesegretario, la Lega ha un bilancio simile nelle donazioni di settembre. Spiccano infatti i finanziamenti per complessivi 90mila euro da parte di tre cliniche private al partito di Matteo Salvini: hanno versato 30mila euro a testa il Malzoni Research Hospital di Avellino, il Radiosurgery Center di Agropoli, in provincia di Salerno, e la Kentron di Putignano, in provincia di Bari, tutte strutture che fanno parte di Neuromed, network di ricerca clinica del Centro e Sud Italia. Sono stati versati 30mila euro anche dalla società Quarantatre srl e da Fabio Racchi. Tra i vari contributi, nell’elenco figurano anche i 5mila euro da parte di Luise Group srl, agenzia internazionale di yachting che fornisce assistenza a yacht e navi da diporto nelle acque italiane. “Luise Group – si legge sul sito della società della famiglia Luise, che ha il quartier generale a Napoli – fa parte di Federagenti, attraverso la quale siamo in grado di avere rapporti diretti con il ministro italiano delle Infrastrutture e dei trasporti (e altre rilevanti entità politiche) per affrontare questioni a vario livello concernenti lo yachting in Italia”. Da Milano, dove il centrodestra in queste settimane deve scegliere il candidato sindaco, provengono invece due maxi finanziamenti a Forza Italia a settembre: 100mila euro da Marco Tronchetti Provera, presidente esecutivo di Pirelli, e 50mila euro da Gianfelice Rocca, presidente del Gruppo Techint, colosso della siderurgia. Tra le erogazioni, ci sono anche quelle di due esponenti di Federmanager: 7mila euro dal presidente Valter Quercioli e altrettanti dal tesoriere Fabio Vivian.