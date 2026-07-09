Nessuna sospensione condizionale della pena per Rainone

In riferimento alla condanna penale per corruzione all’imprenditore salernitano Eugenio Rainone (quattro anni di reclusione) c’è da specificare che, solo per errore materiale del cronista, è stata sentenziata la sospensione condizionale della pena. Ciò non è possibile perché la condanna per Eugenio Rainone, difeso dall’avvocato Giovanni Annunziata e non da Agostino De Caro, come erroneamente riportato ieri) è superiore a due anni di reclusione. Eugenio Rainone è tra i sette condannati nel processo, tenutosi al tribunale di Napoli, per atti di corruzione nei confronti di un magistrato salernitano.