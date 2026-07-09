Nessuna sospensione condizionale della pena per Rainone

In riferimento alla condanna penale per corruzione all’imprenditore salernitano Eugenio Rainone (quattro anni di reclusione) c’è da specificare che, solo per errore materiale del cronista, è stata sentenziata la sospensione condizionale della pena. Ciò non è possibile perché la condanna per Eugenio Rainone, difeso dall’avvocato Giovanni Annunziata e non da Agostino De Caro, come erroneamente riportato ieri) è superiore a due anni di reclusione. Eugenio Rainone è tra i sette condannati nel processo, tenutosi al tribunale di Napoli, per atti di corruzione nei confronti di un magistrato salernitano.
Categorie
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco