Navalny, la vedova: "Alexei è morto per avvelenamento, test lo dimostrano" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Agostiniani (Sip): “Ampliare ricerca in età evolutiva in Italia”
Hamilton: “A Gaza una tragedia, non possiamo restare a guardare”
William e Kate accolgono Trump al Castello di Windsor, incontro a porte chiuse
Vitamina D, elisir di lunga vita o un mezzo bluff?
Ultim'ora Nazionale

Navalny, la vedova: “Alexei è morto per avvelenamento, test lo dimostrano”

  • Settembre 17, 2025
  • 0
  • 69
  • 2 Min Read
Navalny, la vedova: “Alexei è morto per avvelenamento, test lo dimostrano”

(Adnkronos) – Test di laboratorio hanno concluso che Alexei Navalny è morto per avvelenamento. Lo rivela la vedova, Julia Navalnaya, che con un post su 'X' spiega che ''siamo riusciti a trasferire all'estero i materiali biologici" del principale oppositore del presidente russo Vladimir Putin morto in una colonia penale in Siberia nel 2024. I laboratori di due Paesi diversi hanno condotto le analisi. Questi laboratori, indipendentemente l'uno dall'altro, hanno concluso che Alexei è stato avvelenato". Navalnaya sottolinea che ''questi risultati sono di pubblica importanza e devono essere pubblicati. Meritiamo tutti di sapere la verità". Il dissidente russo Navalny è morto all'età di 47 anni nella colonia penale a regime speciale di Kharp, nella regione artica di Yamalo Nenets a 1.900 chilometri a nord-est di Mosca, dove stava scontando una condanna a oltre 30 anni di detenzione. Navalny era in carcere da gennaio 2021, con 308 giorni in isolamento. La notizia del decesso, ufficialmente avvenuto nella mattina di venerdì 16 febbraio, è stata resa nota nel primo pomeriggio di quel giorno. Secondo media indipendenti la morte sarebbe avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì. Fonti dell'opposizione hanno riferito che il leader dell'opposizione sarebbe stato vittima di un lento avvelenamento a partire dall'agosto precedente la sua morte. Secondo la locale amministrazione dei Servizi penitenziari federali russi, Navalny "si è sentito male durante una passeggiata e ha quasi immediatamente perso conoscenza. Gli addetti medici dell'istituzione sono arrivati subito ed è stata chiamata una squadra per le emergenze mediche. Sono state tentate tutte le misure di rianimazione, ma non hanno portato risultati positivi. E i dottori di emergenza hanno confermato la morte del detenuto". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025