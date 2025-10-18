Nathalie Caldonazzo si sposa, la scelta dopo 11 mesi d'amore con Filippo - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Nathalie Caldonazzo si sposa, la scelta dopo 11 mesi d’amore con Filippo
Paolini, doppia festa: ufficiale la seconda partecipazione consecutiva alle Wta Finals (anche in singolare)
Sinner-Alcaraz, oggi la finale del Six Kings Slam – Il match in diretta
Gp Austin, Verstappen vince gara sprint e riapre il Mondiale. Disastro McLaren al via
Ultim'ora Nazionale

Nathalie Caldonazzo si sposa, la scelta dopo 11 mesi d’amore con Filippo

  • Ottobre 18, 2025
  • 0
  • 26
  • 1 Min Read
Nathalie Caldonazzo si sposa, la scelta dopo 11 mesi d’amore con Filippo

(Adnkronos) –
Nathalie Caldonazzo si sposa. L'attrice lo ha annunciato in esclusiva oggi, sabato 18 ottobre, ospite a Verissimo: "Ci sposeremo il 25 maggio 2026", ha detto Nathalie che sposerà il compagno Filippo. Una storia d'amore cominciata da poco, solo 11 mesi, ma il colpo di fulmine risale a tanti anni fa: "Filippo mi ha vista per la prima volta quando aveva 19 anni e io 23. Quando mi ha vista io ero con Massimo Troisi. Dice che da allora mi ha sempre immaginata come la donna della sua vita", ha raccontato la 56enne nel salotto di Silvia Toffanin. L'incontro tra i due è avvenuto solo di recente grazie alla sorella di Nathaly che ha fatto da cupido: "Io non ero pronta ad avere una relazione, non mi interessava. Ho fatto di tutto per mandarlo via, sono stata una persona insopportabile, orrenda. Invece lui è rimasto lì, dicendomi: 'Forse non hai capito, io e te staremo insieme per sempre'". Un amore che ha resistito ai dubbi iniziali: "È bello quando una persona rimane, adesso è così facile andarsene".  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025