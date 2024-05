Nasce Cna Turismo Salerno. Ieri l’ Assemblea costituente con i vertici nazionali. Il Turismo esperienziale nel territorio di Salerno e provincia attiva valore per 340 milioni di euro in sinergia con la ristorazione, la cultura, la mobilità sostenibile e l’ospitalità. A dichiararlo i leader di Cna Turismo ieri a Salerno, in occasione dell’assemblea costituente di Cna Turismo Salerno. Il Presidente Marco Misischia ed il coordinatore nazionale Cristiano Tomei hanno avuto parole di elogio per la realtà salernitana dove, proprio in virtù delle forti potenzialità, da tempo premevano per strutturare il settore. “La grande e nutrita partecipazione all’assemblea costituente di questa mattina- hanno dichiarato i vertici di Cna Turismo- confermano che i tempi sono maturi per la costituzione dell’organismo di rappresentanza che potrà promuovere azioni e interagire con le istituzioni per lo sviluppo del settore turismo in rappresentanza delle aziende artigianali che aderiranno”. Tra gli obiettivi di Cna Turismo la formazione degli operatori artigiani e l’inserimento nei pacchetti turistici di percorsi esperenziali legati all’artigianato artistico e all’enogastroturismo. “Sinergia e filiera istituzionale” sono le parole d’ordine che hanno utilizzato all’unisono, partecipando ai lavori dell’assemblea di ieri mattina che si è svolta presso la sede di Cna Salerno, il consigliere provinciale con delega al Turismo, Pasquale Sorrentino e l’assessore al turismo del comune di Salerno, Alessandro Ferrara. Ha puntato sulla necessità di “fare rete” , Lucio Ronca, Presidente Provinciale di Cna Salerno che, insieme al segretario Simona Paolillo ha voluto costituire ufficialmente il raggruppamento di impresa Cna Turismo. Una scelta dettata anche dal contesto territoriale in vista della ripartenza dell’Aeroporto Costa d’Amalfi e le multipotenzialità ancora inespresse dell’artigianato. Un fitto programma condiviso dall’assemblea costitutiva che ha eletto il comitato esecutivo in cui entrano a far parte Adriano De Falco, Giuseppe Guarino, Lucia Di Mauro, Antonio Solimene, Vittorio Villari, Maurizio Comunale, Giuseppe Botta, Olga Leo, Paola Postiglione. Un mix di artigiani ed esperti di turismo in rappresentanza di tutta la provincia salernitana che faranno quadrato intorno al responsabile Rosario D’Acunto già all’opera, da diversi mesi sulle opportunità da offrire agli associati del settore. Prima tappa del cronoprogramma, la partecipazione al Ttg di Rimini di ottobre. Ma anche la realizzazione della Galleria dell’artigianato presso l’aeroporto di Salerno, quale biglietto da visita del nostro Made in Italy. “Una felice intuizione quella di Cna Salerno di costituire il settore turistico quale migliore rappresentanza del Made in Italy – ha dichiarato il neo presidente di Cna Turismo Salerno – ho accettato l’incarico per amore della Cna e del mio territorio e per il ben fatto che gli artigiani rappresentano”.