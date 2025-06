Musetti oggi, live al Roland Garros 2025 contro Alcaraz. La diretta

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti torna in campo al Roland Garros 2025. Oggi, venerdì 6 giugno, il tennista azzurro sfida Carlos Alcaraz, numero due del mondo, nella semifinale dello Slam francese – in diretta tv e streaming -, il secondo della stagione dopo gli Australian Open, vinti da Jannik Sinner. Il toscano, che diveneterà numero 6 del ranking dalla prossima settimana, arriva dal convincente successo contro Frances Tiafoe nei quarti di finale, mentre agli ottavi aveva battuto Holger Rune. Lo spagnolo è invece reduce dal successo ai quarti di finale contro Tommy Paul e agli ottavi aveva superato un altro statunitense, Ben Shelton. In palio c'è l'ultimo atto del torneo, contro il vincitore della semifinale tra Jannik Sinner, numero uno del mondo, e Novak Djokovic, al momento sesto nel ranking Atp. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)