Muore in casa, la trovano dopo un anno. L'ultimo messaggio a ChatGpt: "Aiutami" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Mollicone: “Stasera in onda l’intervista a Report, vedremo se il mio pensiero sarà manipolato”
Chi era Omar Masia, ragazzo morto nell’incidente in Sardegna
Due anziani morti in casa in Valle d’Aosta, intossicazione da monossido
Muore in casa, la trovano dopo un anno. L’ultimo messaggio a ChatGpt: “Aiutami”
Ultim'ora Nazionale

Muore in casa, la trovano dopo un anno. L’ultimo messaggio a ChatGpt: “Aiutami”

  • Ottobre 26, 2025
  • 0
  • 103
  • 2 Min Read
Muore in casa, la trovano dopo un anno. L’ultimo messaggio a ChatGpt: “Aiutami”

(Adnkronos) –
A 23 anni muore da sola in casa, nessuno se ne accorge per un anno. Prima di morire, chiede aiuto a ChatGpt. E' la drammatica vicenda con protagonista la 23enne Charlotte Leader, trovata morta nella sua casa di Bolton, in Inghilterra, a luglio. Il decesso, come riferiscono i media britannici, sarebbe avvenuto ad agosto 2024. La ragazza, come ha spiegato la famiglia, soffriva di disturbi alimentari. Nessun parente, a quanto sembra, si è preoccupato per l'assenza di contatti con la giovane. I rapporti tra Charlotte Leader e i suoi familiari erano cessati a settembre 2021. 
Il corpo è stato trovato dalle forze dell'ordine che hanno fatto irruzione nell'appartamento. Nell'abitazione, nessun segno di effrazione e nessuna anomalia: niente droga e nulla collegabile all'ipotesi di suicidio. Le autorità hanno ricostruito gli ultimi mesi di vita della giovane: "Soffriva di disturbi, aveva problemi di salute mentale ma si era allontanata dai servizi sociali e respingeva le persone, era diventata un'estranea per la famiglia". L'esame del cellulare della giovane ha evidenziato gli ultimi messaggi, inviati il 30 luglio 2024 a ChatGpt. "Aiutami, sono andata a procurarmi del cibo", il messaggio della ragazza. La replica del chabot: "Sembri non convinta riguardo all'idea di prendere cibo". "E' cibo che non volevo, è frustrante", le parole della ragazza. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025