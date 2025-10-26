Due anziani morti in casa in Valle d'Aosta, intossicazione da monossido - Le Cronache
Due anziani morti in casa in Valle d’Aosta, intossicazione da monossido

  • Ottobre 26, 2025
(Adnkronos) – Due anziani, di 84 e 81 anni, sono stati trovati morti in casa a La Thuile in Valle d'Aosta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco. Da una prima ricostruzione i due anziani sarebbero deceduti per un'intossicazione, dovuta alla fuoriuscita di monossido di carbonio dalla caldaia.  
