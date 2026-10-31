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MotoGp, ordine d’arrivo gara Sprint del Gp Malesia e classifica Mondiale

  • Ottobre 31, 2026
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MotoGp, ordine d’arrivo gara Sprint del Gp Malesia e classifica Mondiale

(Adnkronos) – Pedro Acosta trionfa nella gara Sprint del Gran Premio di Malesia di MotoGp. Oggi, sabato 31 ottobre, il pilota spagnolo della Ktm ha vinto la gara corta sul circuito di Sepang, precedendo il connazionale e leader del mondiale Marc Marquez con la Ducati, che allunga in vetta alla classifica iridata e Marco Bezzecchi con l’Aprilia. Quarto il giapponese Ai Agura (Aprilia) che si lascia alle spalle le due Ducati di Fabio Di Giannantonio e Francesco ‘Pecco’ Bagnaia. Ecco l’ordine d’arrivo e la nuova classifica del Mondiale. 

L’ordine d’arrivo della gara sprint del Gp di Malesia 

1. Pedro Acosta (Ktm) 

2. Marc Marquez (Ducati) 

3. Marco Bezzecchi (Aprilia) 

4. Ai Ogura (Aprilia) 

5. Fabio DI Giannantonio (Ducati) 

6. Francesco Bagnaia (Ducati) 

7. Brad Binder (Ktm) 

8. Diogo Moreira (Honda) 

9. Enea Bastianini (Ktm) 

10. Johann Zarco (Honda) 

11. Fabio Quartararo (Yamaha) 

12. Alex Rins (Yamaha) 

13. Luca Marini (Honda) 

14. Augusto Fernandez (Yamaha) 

15. Maverick Vinales (Ktm) 

16. Joan Mir (Honda) 

17. Franco Morbidelli (Ducati) 

18. Iker Lecuona (Ducati). 

La nuova classifica del mondiale piloti MotoGp con Marc Marquez al comando. Per avere il primo match point per il titolo già nel prossimo GP in Qatar, Marquez deve portare ad almeno 37 i punti di vantaggio su Jorge Martin. Per riuscirci, nella gara lunga di Sepang ha due opzioni: vincere la gara, salendo a +44 o arrivare 2°, portandosi a +39. 

1 Marc Marquez 374 punti 

2 Jorge Martin 355 

3 Marco Bezzecchi 322 

4 Pedro Acosta 275 

5 Ai Ogura 265 

6 Fabio Di Giannantonio 257 

7 Raul Fernandez 236 

8 Alex Marquez 181 

9 Francesco Bagnaia 170 

10 Fermin Aldeguer 125.  

 

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