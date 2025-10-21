Morto l’avv. Mauro Finiguerra, la mente diSalernitana e Zemanlandia

La società Calcio Foggia 1920 abbraccia la famiglia deell’avv. Mauro Finiguerra, nato a Lavello 84 anni fa e morto quest’oggi martedì 21 ottobre.

Foggiano di adozione, stimato avvocato, aveva legato il suo nome ai rossoneri nel periodo a cavallo tra gli anni ‘80 e ’90.

Amministratore delegato del club, fu protagonista di una storica scalata dalla serie C alla serie A contribuendo a creare uno dei momenti più prestigiosi della ultracentenaria storia della società rossonera.Fu la mente geniale del gruppo Casillo, l’uomo che inventò Zemanlandia e che resse le sorti della Salernitana fino al passaggio da Casillo ad Aliberti, salvandola più volte dal fallimento con la sua finanza creativa

Questo il messaggio di cordoglio dell’associazione forense Roberto Maranta: “Un triste giorno per l’Avvocatura. Ci lascia un grande professionista e un grande uomo. Una personalità poliedrica che coltivava la sua passione per lo sport e in particolare per il calcio, dove si è affermato come dirigente ai massimi livelli nazionali”.

