Morto l’avv. Mauro Finiguerra, la mente diSalernitana e Zemanlandia

La società Calcio Foggia 1920 abbraccia la famiglia deell’avv. Mauro Finiguerra, nato a Lavello 84 anni fa e morto quest’oggi martedì 21 ottobre.
Foggiano di adozione, stimato avvocato, aveva legato il suo nome ai rossoneri nel periodo a cavallo tra gli anni ‘80 e ’90.
Amministratore delegato del club, fu protagonista di una storica scalata dalla serie C alla serie A contribuendo a creare uno dei momenti più prestigiosi della ultracentenaria storia della società rossonera.Fu la mente geniale del gruppo Casillo, l’uomo che inventò Zemanlandia e che resse le sorti della Salernitana fino al passaggio da Casillo ad Aliberti, salvandola più volte dal fallimento con la sua finanza creativa
