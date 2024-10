Morti tre tifosi del Foggia. Solidarietà dei tifosi Salernitana

Una partita di calcio è divertimento, svago e spensieratezza perdere la vita in queste circostanze stringe e fa male al cuore. E’ di tre morti e sette feriti, di cui due gravi e ricoverati nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Carlo di Potenza, il bilancio dell’incidente stradale che ieri sera ha coinvolto alcuni tifosi del Foggia, che erano stati a Potenza per assistere alla partita del girone C della serie C di calcio. Le giovani vittime avevano 13, 17 e 21 anni. Le vittime sono: Samuele Del Grande, di 13 anni, Michele Biccari (17) e Gaetano Gentile (21).L’incidente ha coinvolto due automobili che si sono scontrate frontalmente nei primi chilometri della strada statale Potenza-Melfi: un altro giovane è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato dal 118 Basilicata soccorso all’ospedale San Carlo del capoluogo lucano. Cordoglio e solidarietà da ieri da tutto il movimento calcistico italiano. La Lega Italiana Calcio Professionistico ha epresso il più profondo cordoglio alle famiglie dei tre giovani. Anche le tifoserie si sono strette al dolore della comunità foggiana. Sia quelle amiche che quelle rivali, hanno messo da parte ogni velleità. Anche i tifosi della Salernitana, al di la di ogni rivalità si stringono al cordoglio rossonero