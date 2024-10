Salerno pronta per un nuovo sbarco di migranti

Salerno si appresta ad accogliere un nuovo sbarco di migranti provenienti dal Mediterraneo. Il Viminale ha designato lo scalo cittadino come punto di approdo per alcune decine di persone, si stima una quarantina, salvate nelle ultime ore. La Prefettura di Salerno, guidata dal prefetto Francesco Esposito, è già al lavoro per coordinare le operazioni, che saranno gestite con particolare attenzione agli aspetti di sicurezza, identificazione e assistenza umanitaria.

Nelle prossime ore verranno definiti i dettagli logistici per garantire un’accoglienza organizzata e sicura.