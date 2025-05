Montella. Muore dopo la caduta in un burrone

Un esursionista di 60 anni è morto nel pomeriggio sul Monte Acellica, nel territorio di Montella, in provincia di Avellino. Secondo la prima ricostruzione, fornita da un amico che era con lui e ha allertato i soccorsi, sarebbe caduto in un burrone dopo essere scivolato in una zona impervia della montagna. Alle ricerche hanno partecipato le squadre dei Vigili del fuoco di Avellino, con il Nucleo alpino fluviale speleologico e il Nucleo alpino della Guardia di finanza di Sant’Angelo dei Lombardi e anche un elicottero decollato da Pontecagnano (Salerno). Il corpo della vittima residente a Montella e ritenuto un esperto della montagna, è stato individuato nel dirupo e recuperato dopo molte ore a causa delle difficili condizioni del terreno. Su disposizione del magistrato, la salma è stata trasferita in ospedale ad Avellino