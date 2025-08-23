Montecorvino, il Sindaco: “Mai segnalazioni dalla coppia” - Le Cronache Provincia
Sinner fa tardi all’allenamento, in campo va… Cahill
Serie A, si parte: oggi Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce – Diretta
  Agosto 23, 2025
Montecorvino, il Sindaco: “Mai segnalazioni dalla coppia”

Montecorvino sotto choc per la morte di una donna di 47 anni, rinvenuta senza vita nella sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata uccisa al termine di un violento litigio dall’ex fidanzato, un 36enne del posto, che subito dopo l’aggressione si è dato alla fuga. L’uomo è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine, che hanno avviato un’immediata attività di perlustrazione.

Sul luogo della tragedia è giunto anche il sindaco Martino D’Onofrio, che ha attivato la protezione civile per supportare le ricerche. “Siamo qui con i miei concittadini, con il cuore spezzato davanti a questa terribile vicenda – ha dichiarato il primo cittadino –. Si parla di femminicidio, ma attendiamo le conferme ufficiali da parte dei Carabinieri. Non erano mai arrivate segnalazioni riguardo alla coppia. Siamo frastornati”.

In segno di lutto, tutti gli eventi previsti in serata a Montecorvino sono stati annullati. La comunità, attonita, si stringe attorno alla famiglia della vittima, mentre prosegue senza sosta la caccia all’uomo.

