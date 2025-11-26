Minella (Lega): Una bella affermazione

di Mario Rinaldi

La Lega di Salerno esulta per l’elezione in Consiglio Regionale del provveditore agli studi, prof. Mimì Minella, alla sua prima esperienza a Palazzo Santa Lucia. Siederà tra i banchi dell’opposizione guidata da Edmondo Cirielli, ma ha assicurato di volersi battere per la sua provincia e soprattutto per l’affermazione delle aree interne. Professor Minella partiamo dalle preferenze: ben 5941, il primo nel suo partito qui a Salerno. Se lo aspettava? “In un certo senso me lo aspettavo. Un po’ meno per le preferenze che si sono attestate intorno alle 6000. Devo ammettere c’è stata bella affermazione”.

Tre eletti in totale per la Lega Nord in Regione Campania. Come pensate di agire tra i banchi dell’opposizione insieme agli altri colleghi del centrodestra?

“Sicuramente dobbiamo prima vederci, questo è certo. Non li conosco proprio i colleghi della Lega eletti. Per quanto riguarda la mia posizione farò di tutto per difendere il mio territorio, le mie aree interne, la mia costiera amalfitana. Poi sicuramente avremo tra di noi un incontro e parleremo di ciò che c’è bisogno, di come dobbiamo comportarci, indicando una linea da adottare identica per tutti e tre noi e andare avanti su quella strada”.

Si attendeva una vittoria così netta del centrosinistra?

“A Salerno il centrosinistra si è affermato con 5 consiglieri, mentre 4 sono quelli del centrodestra. Certo era meglio il contrario, ma abbiamo comunque ottenuto un ottimo risultato sul nostro territorio. Il centro-sinistra è ancora forte qui, ma per il momento va bene così. Nel resto della Campania, si sa, che purtroppo il centro-sinistra domina e per ora hanno ancora loro in possesso le chiavi del governo campano”.

Professore lei è alla prima esperienza in Consiglio Regionale. Come pensa di sfruttare questa opportunità che gli elettori le hanno concesso?

“Sì, questa è la prima esperienza. Però, in passato ho fatto già un po’ di politica, ben quindici anni. Principalmente appartengo alle aree interne, sono del Cilento, precisamente di Felitto, anche se da dieci anni abito a Roccadaspide, che è la mia seconda casa, nel senso che sono cresciuto in questo paese, ho fatto il liceo a Roccadaspide, ho giocato a calcio a Roccadaspide e ho sposato una rocchese, una di Fonte di Roccadaspide. Questi fattori mi spingono molto a difendere le aree interne, puntando sulla tutela di diversi temi, in primis quello della sanità. A Roccadaspide abbiamo un ospedale che sicuramente va migliorato e mi batterò per difenderlo, perché noi qui non possiamo certamente farne a meno”.

Si chiude l’era De Luca, un decennio. Si apre questa con Fico. Secondo lei Fico sarà meglio di De Luca?

“Io spero che questa sia migliore della precedente. Bisogna migliorare tante cose: le viabilità, i trasporti, la sanità, la scuola. Noi, come centrodestra, cercheremo di spronare il governo di centrosinistra per migliorare tanti aspetti in cui si manifestano ed evidenziano le carenze. E lo faremo tutti insieme”.

Da provveditore alla scuola, come pensa di migliorare la scuola in Campania?

“Il tema scuola è al centro del dibattito nel centrodestra. Sono docente di ruolo dal 1986. Prima sono stato docente supplente per due anni, dal ’84 al ’86. Ho operato anche a Castrovillari in Calabria, poi in Lucania, a Potenza, in vari comuni della Basilicata, e poi sono tornato qui nella provincia di Salerno. Bisogna migliorare tanto nella scuola. Dal ruolo di provveditore che mi pregio di ricoprire posso affermare che siamo sulla buona strada. Mi batterò per difendere le scuole dei piccoli borghi, per evitare che vengano chiuse, perché abbassare la saracinesca di una scuola in un piccolo paese vuol dire chiudere con la cultura e non migliorare appunto le persone del posto, gli studenti del posto che poi un domani saranno la futura classe dirigente”. Sanità, trasporti, ma soprattutto scuola al centro dell’impegno politico che animerà il neo consigliere regionale della Lega Nord Salerno Minella, new entry di livello.

Ad esultare per la vittoria di Minella il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri: “L’affermazione di Mimì Minella dimostra che, quando una persona competente e capace decide di mettersi al servizio del territorio, le risposte arrivano. In questa campagna elettorale l’ho sostenuto dal primo minuto, insieme ad altri amici e all’onorevole Attilio Pierro, e oggi possiamo dire di aver raggiunto un risultato importante: Mimì Minella sarà nel prossimo Consiglio regionale. Da qui parte un percorso nuovo: un progetto politico che mette al centro le persone, le competenze e il nostro territorio”.