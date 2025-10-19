Milan-Fiorentina 2-1, Pradé non ci sta: "Rigore scandaloso". Pioli: "Così invitiamo i giocatori a simulare" - Le Cronache
Gran finale del Premio Charlot
Gp Americhe, Verstappen vince davanti a Norris e riapre il Mondiale. Ordine di arrivo e classifica piloti
Gaza, raid di Israele: “Hamas ha violato tregua”. Cessate il fuoco ripristinato
Milan-Fiorentina 2-1, Pradé non ci sta: “Rigore scandaloso”. Pioli: “Così invitiamo i giocatori a simulare”

(Adnkronos) – La Fiorentina non ci sta e protesta contro il rigore concesso al Milan nel posticipo della settima giornata di Serie A. Cos'è successo a San Siro? A una manciata di minuti dal termine della partita, Gimenez viene leggermente trattenuto in area da Ranieri e si lascia cadere a terra, con le mani al volto. Il Var Abisso richiama il direttore di gara Marinelli al Var e dopo pochi minuti l'arbitro concede il rigore ai rossoneri. Leao segna per il 2-1 finale e iniziano le proteste dei viola. L'episodio è stato commentato in conferenza stampa dal ds viola Daniele Pradé: "Marinelli non ha avuto il coraggio di sostenere la sua decisione, noi ci stiamo giocando la vita e bisogna capire che non si può fare una roba del genere. Questa cosa è scandalosa. Gimenez è rimasto a terra 20 minuti e nemmeno è stato sfiorato. Poco prima c'era stato fallo su Ranieri che poteva essere rosso, invece è stato dato giallo. La Fiorentina ha giocato di cuore e non meritava di perdere in maniera così orribile. Usciamo sconfitti in una maniera dolorosa, non siamo questi".  Il rigore dato al Milan è stato commentato anche dal tecnico della Fiorentina Stefano Pioli: "La prima norma che ci hanno detto sul Var è che interviene se c'è un chiaro ed evidente errore dell'arbitro. Ma quello che ha portato al rigore del Milan lo è? Se facciamo così, invitiamo i giocatori a simulare. Basta mettersi le mani in faccia al primo contatto e tutti fischiano".  Nel corso del post-partita su Dazn, Pioli ha anche discusso con il campione del mondo Luca Toni: "Mi chiedi se potevamo essere più attenti nella situazione del rigore? Le vedete le partite? Non si può ridurre tutto a questo, se vinciamo siamo belli e se perdiamo siamo brutti. Non ci sono problemi nello spogliatoio". Toni a questo punto risponde, spiegando di non averlo mai detto e Pioli replica: "Vi ho sentito prima, andiamo avanti". 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

