Michelin CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: nuova era per le gomme quattro stagioni

  Ottobre 23, 2025
(Adnkronos) – Dieci anni dopo aver inaugurato la categoria All Season, Michelin alza ancora una volta l’asticella con i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport, due pneumatici che fondono innovazione tecnologica, sicurezza e sostenibilità in un’unica proposta pensata per la mobilità moderna.  Il CrossClimate 3 Sport inaugura il concetto di pneumatico sportivo quattro stagioni, destinato a vetture ad alte prestazioni, comprese le elettriche. La combinazione delle tecnologie Dynamic Response, V-Shape e Thermal Adaptive Tread Compound 2.0 assicura aderenza e stabilità in ogni condizione climatica, offrendo un feeling di guida incredibile. La certificazione 3PMSF e la classe A in frenata sul bagnato confermano il suo carattere polivalente e performante. Il CrossClimate 3, erede diretto del CrossClimate 2, amplia la copertura verso vetture e SUV di ogni segmento, con un miglioramento del 4% sul bagnato e del 15% nella durata chilometrica. La struttura MAXTOUCH Construction ottimizza il contatto con l’asfalto, distribuendo uniformemente le forze per un consumo regolare e prestazioni costanti nel tempo. Entrambi i modelli sono progettati e prodotti in Europa, con il sito di Cuneo come polo tecnologico di riferimento, e rappresentano l’unione perfetta tra ingegneria, efficienza e comfort. Con questa nuova generazione, Michelin consolida la propria leadership nel segmento All Season, offrendo pneumatici capaci di adattarsi ai cambiamenti del clima e alle sfide della transizione elettrica, mantenendo intatto un principio guida: garantire sicurezza e piacere di guida in ogni stagione.
 
