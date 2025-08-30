"Mi vuoi sposare?", proposta di matrimonio agli US Open - Le Cronache
"Mi vuoi sposare?", proposta di matrimonio agli US Open

  Agosto 30, 2025
(Adnkronos) – Proposta di matrimonio agli US Open 2025 durante il match di Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo. Nel corso dell'incontro che la bielorussa ha vinto contro Leylah Fernandez, lo 'show' è andato in scena sugli spalti. La kiss cam ha documentato il momento in cui un uomo si è inginocchiato per chiedere la mano della fidanzata: 'yes', baci, abbracci e pubblico in delirio per l'happy ending.  L'episodio ha monopolizzato l'attenzione per un paio di minuti, congelando il match e obbligando le tenniste a trasformarsi in 'damigelle'. Alla fine, Sabalenka in sala stampa ha risposto alle domande sul siparietto. "E' la prima volta che qualcuno fa una proposta di matrimonio durante un mio incontro – ha detto la bielorussa -. E' stato un momento dolcissimo, ho cercato di rimanere seria e concentrata sulla partita, sul campo ho augurato un felice matrimonio". La coppia magari ha ispirato qualcun altro a fare il grande passo? "Ho guardato il mio fidanzato… nessuna pressione…".  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

