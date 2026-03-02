Medio Oriente, Tiso (Accademia IC): “Pace obiettivo primario: trionfi diplomazia”

“Assistiamo con profonda preoccupazione all’ennesima escalation di violenza in Medio Oriente, dopo gli attacchi condotti dagli Stati Uniti d’America e da Israele contro obiettivi iraniani e la conseguente risposta di Teheran. Un conflitto che rischia di infiammare ulteriormente l’intera area del Golfo e di trascinare la comunità internazionale in una spirale dagli esiti imprevedibili”. Lo dichiara Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca. “Condanniamo con fermezza ogni forma di guerra e di violenza. La storia ci insegna che l’uso delle armi non rappresenta mai una soluzione duratura, ma produce soltanto nuove tensioni, sofferenze e instabilità. Ci troviamo in un periodo storico estremamente delicato, in cui ogni azione militare può generare conseguenze incontrollabili e aprire scenari pericolosi non solo per l’area mediorientale, ma per gli equilibri globali. È indispensabile che la diplomazia torni ad essere protagonista. Le istituzioni internazionali e gli organismi multilaterali devono attivarsi con urgenza per favorire il dialogo, promuovere il cessate il fuoco e creare le condizioni affinché le armi vengano deposte. Solo attraverso un confronto serio e responsabile sarà possibile scongiurare un’ulteriore escalation e tutelare la sicurezza dei popoli coinvolti”, contigua Carmela Tiso. “La pace deve restare l’obiettivo primario. Ci auguriamo che prevalga il senso di responsabilità delle parti e che la comunità internazionale sappia compiere ogni sforzo necessario affinché trionfi la diplomazia», conclude Tiso.
