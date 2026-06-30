“Mary Poppins – Il Musical” interamente dal vivo arriva a Salerno

Giovedì 3 luglio, alle ore 21.00, il Cinema Teatro San Demetrio di Salerno ospiterà “Mary Poppins – Il Musical”, uno degli spettacoli più iconici della storia del teatro musicale, proposto dall’Associazione Amadeus Musica & Arte in collaborazione con “I Bambini delle Fate”.

L’evento si distingue per una caratteristica unica: sarà interamente eseguito dal vivo, senza l’ausilio di basi musicali registrate. Orchestra, coro, attori, cantanti e ballerini daranno vita a uno spettacolo coinvolgente, capace di emozionare spettatori di tutte le età attraverso la magia della musica e del teatro.

Le musiche sono state arrangiate e orchestrate dal Maestro Roberto Marino, che firma una rilettura originale e personale della celebre colonna sonora. L’orchestra, composta da musicisti di grande esperienza, sarà presente sul palco insieme al coro inclusivo Marlet Mani Bianche, diretto da Marina Del Sorbo e Letizia Di Ruocco. Il coro si distingue per l’utilizzo della LIS – la Lingua dei Segni Italiana – attraverso i caratteristici guanti bianchi, offrendo un’importante testimonianza di inclusione e accessibilità.

Il cast nasce dalla collaborazione tra il Corso di Teatro per Bambini dell’Associazione Amadeus, diretto da Anna Nisivoccia, e il Corso di Teatro Adulti diretto da Ciro Villano, autore, attore, sceneggiatore e regista cinematografico, che firma anche la regia dello spettacolo.

Le coreografie saranno affidate ai ballerini della scuola di danza ArteStudio Lab, diretta da Loredana Mutalipassi, mentre la direzione artistica dell’intero progetto è curata da Antonella Felici.

Oltre al valore artistico, lo spettacolo rappresenta un importante momento di sensibilizzazione sul tema dell’inclusione. L’iniziativa intende infatti promuovere Music-Aut, il progetto attivo da oltre un anno presso l’Associazione Amadeus, che coinvolge decine di bambini e ragazzi neurodivergenti in percorsi musicali, teatrali e artistici, nella convinzione che arte, musica e condivisione costituiscano strumenti fondamentali di crescita, benessere e integrazione.

Uno spettacolo che unisce talento, passione e impegno sociale, offrendo al pubblico un’esperienza emozionante e ricca di significato.

L’ingresso è libero.