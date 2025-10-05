Martusciello, "lodo Cirielli per la Campania? Non so nulla" - Le Cronache Ultimora
Martusciello, “lodo Cirielli per la Campania? Non so nulla”
“Lodo Cirielli? Non ne so nulla”. Così Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, ha risposto ai cronisti al termine dell’assemblea del partito a Castelvolturno. Il riferimento – si legge in una nota di Forza Italia – , viene in risposta ad una domanda su una indiscrezione che circola nelle ultime ore secondo la quale Edmondo Cirielli avrebbe accettato di dimettersi da viceministro per candidarsi in Campania (condizione posta da Forza Italia) dopo aver ricevuto la garanzia di una ricandidatura al Parlamento nel 2027 e della possibilità di comporre le liste di Fratelli d’Italia in Campania alle prossime politiche. “Se firma – ha commentato – speriamo non finisca come finì su un altro lodo”, in riferimento alla vicenda della legge ex Cirielli, di cui l’attuale viceministro fu firmatario prima di prenderne le distanze dopo le modifiche apportate in Parlamento

