Martusciello, ho chiesto rispetto per FI e Berlusconi

“Cosa ho chiesto? Cosa ho avuto? Tutti mi chiedono questo. Ho avuto il rispetto che merita Forza Italia. Ho avuto la smentita alle offese al mio leader Silvio Berlusconi. Non ho chiesto nulla per me, ma solo per coloro che rappresento, che hanno indossato la spilla di Forza Italia sul bavero della giacca e non se la sono mai tolta nemmeno nei momenti difficili. Ho chiesto rispetto per chi sta con Forza Italia dal 1994, che non ha mai cambiato partito. Ho chiesto di farci sentire orgogliosi di combattere una battaglia, ho chiesto di poterci commuovere per una vittoria che verra’. Perche’ vinceremo in Campania e sara’, per dirla alla Rocco Hunt, un giorno buono”. Lo dice Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, dopo che il candidato proposto da FdI, Edmondo Cirielli, su cui FI e Lega stanno convergendo, ha chiarito di non aver parlato mai male del fondatore di