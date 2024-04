Martusciello: Governeremo la Regione con un Presidente non improvvisato

di Erika Noschese A Sarno nessuna lista di partito per Forza Italia che sceglie di tirarsi fuori dalla competizione elettorale, piazzando i propri candidati in liste civiche. La conferma arriva dall’europarlamentare uscente, coordinatore regionale in Campania Fulvio Martusciello che alla domanda su cosa farà il partito nei grandi comuni al voto e in particolare su Sarno e Capaccio dice: «Noi scegliamo i candidati migliori: a Sarno siamo convinti che la proposta che aveva fatto Fratelli d’Italia non sia una proposta che porta alla vittoria, movimenti civici stanno facendo altre scelte e noi seguiamo i nostri riferimenti storici che saranno fortissimamente impegnati con le europee nel loro percorso civico». Ad oggi, infatti, il centrodestra fatica a trovare una sintesi tanto che anche in comuni come Bellizzi Forza Italia ha scelto di andare sul candidato sindaco Nicola Pellegrino, espressione di Azione piuttosto che sull’esponente di Fratelli d’Italia Angelo Maddalo: «Non è un caso che è stata scelta la parola credibile: noi abbiamo bisogno di amministrazioni credibili, abbiamo bisogno di gente che ci mette la faccia che sceglie di impegnarsi per la propria comunità e ovviamente quando ci sono proposto di questo genere non possiamo non esserci – ha detto il coordinatore di Forza Italia Campania – Oggi siamo qui a dare il via a questa campagna elettorale che ci accompagnerà fino all’otto giugno, si voterà insieme alle elezioni europee e siamo sicuro che arriverà un risultato straordinario per entrambi». Quella di ieri per Martusciello è stata l’occasione anche per ribadire il forte contributo di Forza Italia al Ppe in occasione delle prossime elezioni Europee. Gli azzurri faranno una lista unica con Noi Moderati, entrambi reduci dal consiglio nazionale tenutosi domenica a Roma. «Sta rinascendo un partito popolare, un partito che ricorda le tradizioni democratiche dei partiti che c’erano prima nel 93. Vogliamo recuperare il forte spirito costruttivo che c’era nei partiti, con una spinta innovativa, nuova, sincronizzata con i tempi che stiamo vivendo. Un Partito Popolare davvero che sia attenta a famiglie e imprese», ha aggiunto Martusciello che guarda già alle prossime elezioni regionali, «la madre di tutte le battaglie sarà ad ottobre 2025 quando governeremo la regione Campania con un presidente che conosca questa regione, non improvvisato, non inventato e che sappia condurre la regione Campania in Europa e che faccia eleggere a Forza Italia, in provincia di Salerno, due consiglieri regionali».