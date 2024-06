Martusciello (Fi), pronto a candidarmi a governatore Campania

“Le elezioni hanno dato un risultato chiaro. Non sono io che mi candido a presidente della Regione ma è stata fatta una scelta da parte degli elettori molto chiara, di suffragarmi in maniera forte e decisa e io sento tutta la responsabilità di rappresentare il cambiamento rispetto al governo De Luca”. Lo ha detto Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania e capogruppo al Parlamento europeo, nel corso di un’intervista rilasciata al Vg di Canale 21. “Le elezioni europee sono state una sorta di primarie – ha aggiunto Martusciello – gli aspiranti candidati di centrodestra avevano scelto chi votare e si sono misurati su un nome preciso, con gli strumenti che avevano. E’ accaduto con autorevoli esponenti della Lega e di Fratelli d’Italia”. “Ho ricevuto oltre centomila voti che sono una responsabilità enorme, che sulle mie spalle – ha sottolineato Martusciello – sono il candidato di centrodestra più votato in Campania, capisco il segnale che è stato dato e sarò orgoglioso di poter rappresentare la Campania in Europa. Agli alleati di centrodestra dico che si è votato e c’è stato un risultato – ha aggiunto – prendiamone atto, non mettiamo bandierine ma pensiamo a trovare soluzioni per i problemi dei campani. Siamo pronti ad offrire la nostra passione e conoscenza per dare un governo giusto alla regione Campania”. Martusciello ha convocato per lunedì una conferenza stampa proprio sulle regionali dell’anno prossimo, in cui annuncerà alcune candidature e anticiperà le linee guida del programma.