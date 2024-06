De Luca, su Fsc c’è chi fa Alice nel paese delle meraviglie

“C’è chi può fare Alice nel paese delle meraviglie e far finta che il problema non lo riguardi e c’è invece chi ha il dovere di tutelare tutto il territorio regionale, a cominciare dalla città di Napoli”. E’ uno dei passaggi della diretta social del governatore campano Vincenzo De Luca relativo allo sblocco dei fondi di Coesione destinati alla Campania. “Auguriamoci che entro il 28 giugno – l’auspicio del governatore – sia sottoscritto l’accordo di coesione con la Regione Campania e siano sbloccati i fondi. Poi – avvisa – avremo modo di ragionare su altri piani. Intanto abbiamo dovuto congelare questo miliardo e due (il riferimento va al decreto Bagnoli, ndr) perché il decreto legge è comunque operativo anche se non è stato ancora convertito in legge”