JazzinLaurino: il 5 agosto in concerto Dee Dee Bridgewater grazie alla BCC Monte Pruno

Un concerto di caratura mondiale sarà al centro della XXII edizione della manifestazione JazzinLaurino Festival & Workshop .

Dal 5 al 9 agosto 2024 , Laurino diventa il luogo dove si celebreranno eventi ed attività sempre più ricche e dense di spunti artistici.

È stata rinnovata, infatti, la collaborazione tra la Banca Monte Pruno, il Comune di Laurino e l’Associazione Liberi Suoni che dà il via ufficiale alla XXII Edizione di “JAZZINLAURINO”.

Presenti alla firma il Vice-Direttore Generale della BCC Monte Pruno Cono Federico, il Sindaco del Comune di Laurino Romano Gregorio ed il Presidente dell’Associazione Liberi Suoni Angelo Maffia.

l 5 agosto 2024 è in programma, nell’ambito della manifestazione, l’attesissimo concerto di una star straordinaria, leggenda della musica jazz, Dee Dee Bridgewater.

Lungo il corso della sua poliedrica carriera che attraversa quattro decenni, vincitrice di Grammy e Tony Awards, ha raggiunto i più alti livelli musicali, con la sua interpretazione unica, ma anche facendo intrepidi salti di fede rivisitando i classici del jazz.

A JazzinLaurino presenta il nuovo ambizioso lavoro discografico in quartetto We Exist!

Un grido di battaglia e una riflessione su un viaggio ancora in atto; trasformando evocativi brani di protesta come “Mississippi Goddam”, “Trying Times”, “The Danger Zone” e altri, il Dee Dee Bridgewater Quartet collega il passato e il presente, tracciando quanta strada è stata fatto e quanta ancora ce ne sarà da fare. L’incomparabile voce e l’altezza interpretativa di Dee Dee Bridgewater saranno esaltate da una formazione tutta al femminile: il grande talento della direttrice musicale e pianista Carmen Staaf (Thelonious Monk Institute Fellow e DownBeat Critics Poll Rising Star) e i talenti italiani Rosa Brunello bass e Evita Polidoro drums.

Un concerto attesissimo e molto richiesto che garantirà a JazzinLaurino una vetrina unica nel panorama musicale.

Tutte le giornate del Festival vedranno eventi collegati, tra cui i tanto attesi workshop che caratterizzano JazzinLaurino e che consentono a tanti musicisti di condividere percorsi formativi e professionali in un’ottica di grande unione, diffusione e promozione della musica.

JazzinLaurino Festival ha ospitato nel corso delle precedenti edizioni, anche grazie alla costante partecipazione della Bcc Monte Pruno, moltissimi artisti tra cui: Noa, Mario Biondi, Ron, Karima, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Enrico Rava, Gino Paoli, Danilo Rea, Billy Cobham, Tuck and Patti, Richard Galliano, Chiara Civello, Tommy Emmanuel, Yamandu Costa, Raphael Gualazzi e tanti altri.

“Un progetto culturale – ha affermato il Vice-Direttore Generale Cono Federico – che ci vede impegnati fin dalla prima edizione, in un’ottica di grande vicinanza con gli organizzatori, Angelo Maffia, in primis, ed il Comune di Laurino, con il suo Sindaco Gregorio Romano. JazzinLaurino è diventato un punto di riferimento per la musica jazz e ravviva il territorio interno del Cilento, dando visibilità a luoghi dove la presenza della nostra Banca è storica. JazzinLaurino è una vera eccellenza nel panorama musicale e questo lo conferma anche il livello di artisti che da anni ospita e la presenza di appassionati che raggiugono il Cilento da ogni luogo durante il mese di agosto, ravvivando queste aree. Sono elementi questi importantissimi che aggiungono valore ai contenuti artistici del Festival”.

Attraverso il link che segue è possibile acquistare i ticket di ingresso per il concerto di Dee Dee Bridgewater:

JazzinLaurino Festival & Workshop si svolge da ventidue anni, ad agosto, nel piccolo Comune di Laurino, articolato in giornate di didattica e concerti, dove Laurino per una settimana si trasforma in una cittadella della musica, dove musicisti e cultori provenienti da ogni parte del mondo si ritrovano per vivere un’esperienza senza precedenti.