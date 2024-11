Martusciello (Fi), Lorito richiama al dialogo e alla legalità

“Il richiamo alla legalità e al rispetto delle regole è fondamentale”. Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, commenta le parole del Rettore dell’Università Federico II di Napoli, Matteo Lorito, sulle recenti proteste studentesche e il simbolo delle mani insanguinate. “Condivido pienamente quanto espresso dal Rettore Lorito: il diritto alla protesta è sacrosanto, ma deve svolgersi nei limiti della legalità e senza compromettere le attività accademiche, che sono un bene per tutti gli studenti, non solo per chi protesta”, ha detto Martusciello. “Le università devono essere luoghi di dialogo e confronto, come ha sottolineato il rettore, – ha aggiunto il leader degli azzurri campani – e non possono diventare teatro di accuse infondate o azioni che rischiano di mettere in difficoltà il lavoro e il funzionamento quotidiano dell’ateneo. La sua fermezza nel respingere certe accuse e nel mantenere aperto il dialogo con gli studenti è un esempio di come si possano coniugare ascolto e responsabilità. Le parole del Rettore Lorito – ha concluso Martusciello- confermano l’importanza di un approccio equilibrato che tuteli il ruolo dell’università come spazio di crescita e confronto civile, garantendo il rispetto delle regole e delle istituzioni”