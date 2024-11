Paganese-Casertana, condanna bis

Pagani. Si va verso la sentenza bis per gli ultras azzurrostellati autori degli scontri prima della gara di calcio tra Paganese e Casertana: dopo le condanne di primo grado, a metà dicembre si conclude anche il processo in Appello dove le difese chiedono pene concordate e sconti mentre la procura generale salernitana presenta istanza di conferma della condanna a carico di 5 imputati tutti di Pagani. Altri 3 patteggiarono e ora le posizioni sono al vaglio della Cassazione mentre per un minorenne, fermato cinque mesi dopo gli incidenti, decide il Tribunale di competenza. Per due posizioni, l’accusa ha chiesto – con la sua requisitoria – la conferma della condanna di primo grado, il reato maggiore è quello di devastazione, con contestuale assoluzione dal reato di lesioni. Altre due posizioni, invece, hanno chiesto di concordare la pena ciascuno a 4 anni e qualche mese di reclusione. Per una quinta posizione, invece, si discuterà alla fine di novembre, quando arriverà anche la sentenza del tribunale. I fatti nel pomeriggio del 22 gennaio 2023, tra tifosi della Paganese e ultras della Casertana. Per due ultras rossoblù, che si erano visti dichiarare inammissibile il ricorso in appello, c’è la valutazione della Cassazione, dietro ulteriore ricorso della difesa. In primo grado le condanne del Gup riguardarono 8 imputati, con pene che andavano dai 3 ai 5 anni di reclusione. Le accuse, a vario titolo, andavano dalla devastazione al possesso e lancio di oggetti pericolosi, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Gli incidenti si registrarono tra via Ugo Foscolo di Sant’Egidio del Monte Albino e via Sorvello di Pagani, provocando il ferimento di un carabiniere, la distruzione di uno dei bus che trasportava gli ospiti (incendiato per via di un fumogeno lanciato dalla strada), danni a decine di auto, così come ad un’abitazione e un negozio. Il resto dei tifosi aveva invece patteggiato (i restanti 12 ultras coinvolti) La sentenza bis per i 5 che affrontano il processo bis è prevista per metà dicembre.