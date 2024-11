De Luca a opposizione Consiglio regione,”vergogna”

“Vorrei dire ai colleghi dell’opposizione una cosa semplice: vergognatevi”. Nella consueta diretta social del venerdi’, Vincenzo De Luca torna all’attacco sul tema dell’autonomia differenziata e, in particolare, sul voto contrario del centrodestra in Consiglio regionale alla proposta di legge, da trasmettere al Parlamento, che propone modifiche alla legge Calderoli. “Abbiamo portato una proposta di legge che prevedeva cose semplici – argomenta il presidente della Regione Campania – a tutela dei cittadini campani, cioe’ le stesse risorse pro capite per tutti i cittadini italiani e la possibilita’ di recuperare per la Campania 200 milioni di euro l’anno di cui siamo derubati da dieci anni e lo stesso numero di medici ogni 1000 abitanti. Non hanno avuto neanche il coraggio di votare una proposta di legge a tutela dei cittadini della Campania. Vergognatevi”. Su questo tema, De Luca torna a chiedere agli esponenti del centrodestra “un po’ di coraggio e dignita’”, ribadendo che “gli interessi della Campania valgono piu’ delle bandiere di partito”.