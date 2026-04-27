Martusciello (FI): buon lavoro a Raffaele Cantone

“A Raffaele Cantone rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico alla guida della Procura della Repubblica di Salerno. Il suo ritorno in Campania rappresenta un segnale importante per un territorio che ha bisogno di rafforzare ogni giorno il presidio della legalità e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni”. Così Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, nel giorno dell’insediamento di Cantone alla guida della Procura di Salerno. “Cantone porta con sé un patrimonio di esperienza istituzionale costruito in anni di impegno sul fronte del contrasto alla corruzione, alla criminalità organizzata e nella difesa della trasparenza amministrativa. In una realtà complessa come quella salernitana, il lavoro della magistratura è fondamentale per garantire sicurezza, giustizia e tutela del tessuto economico sano”, aggiunge. “La sua attenzione ai temi del caporalato, dello sfruttamento del lavoro e delle infiltrazioni criminali è un segnale importante. Sono certo che saprà svolgere questo incarico con il rigore, l’equilibrio e il senso dello Stato che hanno sempre caratterizzato il suo percorso”, conclude il leader degli azzurri campan