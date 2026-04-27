Conti pubblici, Piero De Luca (PD): “Serve chiarezza, basta confusione” - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Conti pubblici, Piero De Luca (PD): “Serve chiarezza, basta confusione”
Martusciello (FI): buon lavoro a Raffaele Cantone
Loffredo: più sport nei quartieri
Cantone, ‘felice ed emozionato di poter tornare al lavoro nella mia terra’
Ultimora

Conti pubblici, Piero De Luca (PD): “Serve chiarezza, basta confusione”

  • Aprile 27, 2026
  • 0
  • 77
  • 1 Min Read
Conti pubblici, Piero De Luca (PD): “Serve chiarezza, basta confusione”

“Maggioranza divisa e senza una linea sui conti pubblici, mentre famiglie e imprese pagano il prezzo della crisi”. È la denuncia di Piero De Luca, parlamentare del Partito Democratico e segretario regionale campano, intervenuto ai microfoni di RaiNews.

Secondo De Luca, l’economia attraversa una fase critica: “L’austerità di questi anni non ha consentito neppure di uscire dalla procedura di deficit. Intanto cittadini e imprese continuano a sostenere il peso della crisi”.

Il parlamentare punta il dito contro l’assenza di una strategia chiara da parte dell’esecutivo: “Basta scaricare responsabilità su altri. Se si ipotizza uno scostamento di bilancio, il Governo deve dire con chiarezza per fare cosa. Ad oggi non c’è alcuna indicazione”.

Da qui l’appello finale: “Servono serietà e credibilità, non improvvisazione e confusione”.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013