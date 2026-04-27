Conti pubblici, Piero De Luca (PD): “Serve chiarezza, basta confusione”

“Maggioranza divisa e senza una linea sui conti pubblici, mentre famiglie e imprese pagano il prezzo della crisi”. È la denuncia di Piero De Luca, parlamentare del Partito Democratico e segretario regionale campano, intervenuto ai microfoni di RaiNews.

Secondo De Luca, l’economia attraversa una fase critica: “L’austerità di questi anni non ha consentito neppure di uscire dalla procedura di deficit. Intanto cittadini e imprese continuano a sostenere il peso della crisi”.

Il parlamentare punta il dito contro l’assenza di una strategia chiara da parte dell’esecutivo: “Basta scaricare responsabilità su altri. Se si ipotizza uno scostamento di bilancio, il Governo deve dire con chiarezza per fare cosa. Ad oggi non c’è alcuna indicazione”.

Da qui l’appello finale: “Servono serietà e credibilità, non improvvisazione e confusione”.