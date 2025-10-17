Martusciello “FI attrae, in campo per vincere”

Forza Italia si conferma attrattore di un elettorato che sceglie di stare al Centro del Centrodestra. Lo dico con grande chiarezza anche perché in questi giorni si vuole dare una lettura sbagliata di queste adesioni” . A dirlo il segretario regionale di Forza Italia in Campania Fulvio Martusciello nella conferenza stampa a Napoli che annuncia nuovi ingressi in Forza Italia. “La lettura sbagliata è questa: si vuole dire che De Luca vuole accreditarsi come l’anti Fico. De Luca dice che non c’è bisogno che votate Cirielli, sono io l’anti Fico e dobbiamo costruire in Consiglio regionale una squadra di consiglieri regionali che poi faranno la battaglia interna a Fico. Ovviamente questa è una lettura che non è vera” ha spiegato Martusciello “Chi sceglie di entrare in Forza Italia lo fa con convinzione perché condivide un percorso politico che durerà per i prossimi vent’anni e sceglie un’area politica”. “Quando sceglie un progetto, un’area e un leader come Antonio Tajani, ovviamente è una scelta che viene fatta in maniera irreversibile. Noi siamo convinti che i consiglieri regionali che eleggeremo saranno in maggioranza, siamo convinti di vincere le prossime elezioni regionali. Affianchiamo questa corazzata, che mettiamo in campo in tutte le province, all’amico Edmondo Cirielli consapevoli che la crescita di Forza Italia gli consentirà di poter vincere le elezioni”. Domani a Caserta verra’ sancita l’entrata nel partito di oltre cento amministratori della provincia di Caserta: un presidente di provincia di Caserta, due presidenti di comunità montane: la comunità montana di Monte Maggiore e la comunità montana di Santa Croce, due consiglieri provinciali, venti sindaci, cento amministratori di cui venti assessori con l’incarico di vice sindaco, quattro presidenti di consiglio comunale”.
