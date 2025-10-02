Martusciello, decisione dopo sondaggio - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Conference League, Fiorentina-Sigma Olomouc 2-0: prima vittoria per Pioli
Cava ricordo dei Carabinieri caduti a Creta, impegno Banca Monte Pruno
Piantedosi, scelta candidato centrodestra sara’ giusta ed efficac
Musk, patrimonio record: è il primo a superare 500 miliardi
Attualità Campania

Martusciello, decisione dopo sondaggio

  • Ottobre 2, 2025
  • 0
  • 253
  • 1 Min Read
Martusciello, decisione dopo sondaggio

“Non ci sarà alcun nome stasera. C’è un ultimo sondaggio da valutare e poi si deciderà. Vedremo se gli intervistati preferiscono un’ipotesi civica o politica. Si può dire che siamo in dirittura d’arrivo ma aspettiamo quest’ultimo passaggio”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, a proposito della scelta del candidato presidente del centrodestra in Campania.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013