Martusciello, decisione dopo sondaggio

“Non ci sarà alcun nome stasera. C’è un ultimo sondaggio da valutare e poi si deciderà. Vedremo se gli intervistati preferiscono un’ipotesi civica o politica. Si può dire che siamo in dirittura d’arrivo ma aspettiamo quest’ultimo passaggio”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, a proposito della scelta del candidato presidente del centrodestra in Campania.
