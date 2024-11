Martusciello: Basta sistema Cilento è il sistema Alfieri

Basta chiamarlo sistema Cilento. In questa storia di malaffare il Cilento non c entra nulla. Si chiama sistema Alfieri. Che è ai domiciliari ma non si dimette. Il nostro presidente della provincia di Caserta si è dimesso per un avviso di garanzia. Ci chiediamo perché non si dimette. Cosa deve controllare ? Cosa deve tutelare ? Chiederemo con forza scioglimento del comune di Capaccio cosicché possa decadere da Presidente provincia