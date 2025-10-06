Mariconda: l’omaggio alla Madonna del Rosario di Pompei

Grande partecipazione di fedeli, ieri sera, ai solenni festeggiamenti a Mariconda, nella zona orientale di Salerno in onore della Madonna del Rosario di Pompei.

Nel cuore del quartiere, tra le vie che ogni giorno raccontano storie di vita semplice e autentica, si è rinnovata la devozione alla Vergine, alla quale ha presenziato anche il nuovo parroco don Antonio Pitetto.

La festa patronale non è stato solo un momento di tradizione, ma un segno vivo di fede, di comunità e di speranza condivisa.

Le luci, i canti e le preghiere che hanno accompagnato la processione sono diventati un abbraccio collettivo, un gesto che unisce generazioni diverse sotto lo sguardo amorevole della Vergine.

Ogni rosario recitato, ogni fiore deposto ai piedi del quadro, è stato un atto di gratitudine e di affidamento, un modo per chiedere protezione e benedizione per le famiglie, i bambini, gli anziani e per chi vive momenti di difficoltà.

E La Madonna del Rosario di Pompei, con il suo messaggio di pace e di misericordia, ha invitato a riscoprire la forza della preghiera e la bellezza della solidarietà.