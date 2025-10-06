Mariconda: l’omaggio alla Madonna del Rosario di Pompei - Le Cronache Spettacolo e Cultura
Edicola

Notizie Flash!

Mariconda: l’omaggio alla Madonna del Rosario di Pompei
Morte Dolores Dori, svolta nelle indagini: fermati madre e figlio della vittima per tentato omicidio
Zverev, crisi senza fine: ko anche nel terzo turno a Shanghai contro Rinderknech
A Roma la 33esima edizione dell’Ottobrana Monticiana, dal 10 al 12 ottobre a Rione Monti

Mariconda: l’omaggio alla Madonna del Rosario di Pompei

  • Ottobre 6, 2025
  • 0
  • 92
  • 1 Min Read

Grande partecipazione di fedeli, ieri sera, ai solenni festeggiamenti a Mariconda, nella zona orientale di Salerno in onore della Madonna del Rosario di Pompei.

 

Nel cuore del quartiere, tra le vie che ogni giorno raccontano storie di vita semplice e autentica, si è rinnovata la devozione alla Vergine, alla quale ha presenziato anche il nuovo parroco don Antonio Pitetto.

La festa patronale non è stato solo un momento di tradizione, ma un segno vivo di fede, di comunità e di speranza condivisa.

Le luci, i canti e le preghiere che hanno accompagnato la processione sono diventati un abbraccio collettivo, un gesto che unisce generazioni diverse sotto lo sguardo amorevole della Vergine.

Ogni rosario recitato, ogni fiore deposto ai piedi del quadro, è stato un atto di gratitudine e di affidamento, un modo per chiedere protezione e benedizione per le famiglie, i bambini, gli anziani e per chi vive momenti di difficoltà.

E La Madonna del Rosario di Pompei, con il suo messaggio di pace e di misericordia, ha invitato a riscoprire la forza della preghiera e la bellezza della solidarietà.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Spettacolo e Cultura

Il dono di Guido Cataldo: un musical

«Io sono Matteo! Il mio nome vuol dire: “Il dono di

Liberato Gibboni
Settembre 16, 2012
Spettacolo e Cultura

I vincitori del premio Grassi

Pittura, scultura, artigianato artistico ancora una volta hanno avuto il loro

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Spettacolo e Cultura

Giovani avvocati a sostegno dellEtiopia

L’estate da poco conclusa lascia dietro di sé temperature incredibilmente alte,

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Spettacolo e Cultura

Ogni otto minuti nel mondo una lei

«Ogni otto minuti nel mondo una donna viene assassinata. Per gelosia,

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Spettacolo e Cultura

Musica italiana: Numeri Primi con Elisa e

Dopo il successo al Teatro Filarmonico di Verona, l’Orchestra vocale “Numeri

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012