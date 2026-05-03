Marenghi: “I rioni collinari mai più isolati”

La situazione che da anni affligge la zona collinare di Pastorano, in particolare via Casa Scuoppo, rappresenta ormai una ferita aperta per la città di Salerno. Cumuli di rifiuti abbandonati, ingombranti lasciati ai margini della strada e un evidente stato di degrado ambientale, ormai fuori controllo, hanno trasformato l’area in una vera e propria discarica a cielo aperto. Un quadro desolante che si presenta agli occhi di residenti e visitatori, compromettendo non solo l’immagine del territorio, ma anche la vivibilità quotidiana. Una condizione che, oltre a ledere il decoro urbano, solleva gravi preoccupazioni sotto il profilo sanitario: i residenti denunciano da tempo la presenza costante di miasmi, soprattutto nelle ore più calde, e il timore concreto di esposizione a sostanze nocive. A ciò si aggiungono il rischio di proliferazione di insetti e roditori e il potenziale inquinamento del suolo, con possibili ripercussioni sulla salute pubblica e sull’ambiente circostante. “A tutto ciò – spiega il candidato sindaco Gherardo Maria Marenghi – si aggiunge una cronica carenza di illuminazione pubblica in diverse aree del quartiere, un problema che incide negativamente sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei cittadini. Intere strade restano al buio nelle ore serali, aumentando il senso di isolamento e di insicurezza percepito dai residenti”. A raccogliere direttamente le istanze dei cittadini, insieme al candidato sindaco del centrodestra Gherardo Maria Marenghi, sono stati anche i candidati di Noi Moderati Amedeo Auriemma e Antonietta Quaranta, che hanno effettuato un sopralluogo nell’area. Nel corso della visita, hanno ascoltato le segnalazioni dei residenti, constatando di persona le criticità denunciate da anni e verificando lo stato di abbandono in cui versa la zona. “Non è accettabile che interi quartieri vengano lasciati nell’abbandono – dichiara Marenghi –. Le segnalazioni dei residenti, sostenute anche dal comitato di quartiere e dalle associazioni locali, sono rimaste per troppo tempo senza risposte concrete. È il momento di cambiare passo e dare finalmente risposte efficaci a chi vive quotidianamente queste difficoltà”. “Il nostro impegno – prosegue Marenghi – è chiaro: avviare immediatamente un piano straordinario di bonifica dell’area, con interventi mirati e continuativi, rafforzare i controlli contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, anche attraverso sistemi di videosorveglianza, e ripristinare condizioni adeguate di illuminazione e sicurezza su tutto il territorio interessato”. Un’azione che, nelle intenzioni del candidato, dovrà essere accompagnata anche da una maggiore attenzione alla prevenzione e alla sensibilizzazione dei cittadini, per contrastare comportamenti incivili e promuovere una cultura del rispetto dell’ambiente e dei beni comuni. “Pastorano non può più essere considerata una periferia dimenticata – conclude Marenghi –. Ogni cittadino ha diritto a vivere in un ambiente sano, sicuro e decoroso. Restituire dignità a questi territori, attraverso interventi concreti e una presenza costante delle istituzioni, sarà una delle priorità della nostra azione amministrativa”.