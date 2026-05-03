Salernitana, Cosmi recupera Berra e Capomaggio

di Marco De Martino

SALERNO – Per la prima volta da quando siede sulla panchina della Salernitana, Serse Cosmi ieri mattina ha lavorato con l’intero gruppo a propria disposizione. Infatti, gli ultimi due calciatori ancora infortunati, Filippo Berra e Galo Capomaggio, fermi rispettivamente dal derby con il Benevento e dalla sciagurata trasferta di Potenza, ieri hanno ripreso ad allenarsi parzialmente con i compagni e sono ormai da considerare elementi abili e arruolabili a tutti gli effetti. A dare una mano a Cosmi è stato il terzo posto in classifica conquistato grazie alle tre vittorie consecutive ottenute dalla Salernitana nelle ultime tre partite della regular season. Se i granata fossero arrivati quinti, oggi avrebbero dovuto affrontare il primo impegno in gara secca all’Arechi contro l’Atalanta U23. Stasera, invece, saranno i falchetti a iniziare il proprio cammino contro gli orobici, mentre la Salernitana avrà un’altra settimana di tempo per riportare i vari Berra, Capomaggio, Villa e Inglese al passo con i loro compagni. Cosmi avrà anche la possibilità di lavorare maggiormente sui concetti tattici per correggere e magari eliminare quelle lacune che la squadra ha ancora dimostrato di avere (vedi le ingenuità costate i tre gol subiti contro Trapani, Picerno e Foggia). Intanto, ieri mattina, dopo appena un giorno di riposo, gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno ripreso la preparazione al Mary Rosy, svolgendo un lavoro aerobico seguito da esercizi sul possesso palla e da una partita finale.Cosmi quasi certamente insisterà sul modulo 3-4-1-2 ma, visti i recuperi di tutti gli infortunati, testerà anche qualche soluzione alternativa, magari arretrando in difesa Cabianca e trovando un posto a metà campo per capitan Capomaggio. Dopo aver rigenerato i vari Tascone, Golemic, Ferrari e tanti altri, il tecnico proverà a fare lo stesso con il regista argentino, da lui considerato un elemento imprescindibile. Questa mattina si torna in campo alle 10:30, sempre al Mary Rosy.